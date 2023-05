La bailarina Deysi Araujo, que había denunciado en las últimas horas que era víctima de extorsión, reportó a la Policía Nacional que dejaron un explosivo en su domicilio en el distrito de San Juan de Lurigancho la madrugada de este jueves 25 de mayo.

“Anoche han puesto un explosivo en la puerta de mi casa y ha reventado el piso. Estoy muy asustada porque me han llamado toda la noche (los extorsionadores), pero como me tomé una pastilla para dormir, no sentí nada”, dijo muy asustada la bailarina.

“Me están exigiendo 50 mil soles. Me amenazan a mí y a mi familia, y hoy por la mañana siguen las llamadas y mensajes. Me dicen que tema lo peor”, agregó.

Además, comentó que no es la primera vez que es extorsionada, pues también ocurrió en el año 2021, pero no de esta magnitud.

Hasta el lugar llegó la unidad de desactivación de explosivos de la PNP para neutralizar la amenaza en el sector.

Finalmente, exhortó a las autoridades a velar por su seguridad, pues ya hizo la denuncia en la Dirincri de Caja de Agua y le dijeron que enviarían patrullas a vigilar la zona, pero esto no ha ocurrido.