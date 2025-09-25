El atacante se encontraba al interior de la unidad como falso pasajero y actúo con un cómplice a bordo de una moto lineal.
El atacante se encontraba al interior de la unidad como falso pasajero y actúo con un cómplice a bordo de una moto lineal.
Redacción EC
Redacción EC

El distrito de nuevamente fue escenario de hechos delictitvos a manos de bandas de , pues el último miércoles por la noche se reportó un chofer herido de bala al interior del bus que conducía en las inmediaciones del paradero 16 de Las Flores.

Este fue atacado por un falso pasajero que se encontraba en la unidad, sin importarle la cantidad de personas que presenciaron el condenable hecho.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada
LEE TAMBIÉN: Así fue la captura de ‘El Monstruo’ en la ciudad de San Lorenzo en Paraguay | FOTOS

Según testigos, este criminal realizó los disparos, pero contaba con la asistencia de un cómplice a bordo de una moto lineal, con el que huyó de la escena.

MIRA: ‘El Monstruo’: “Antes de empezar la semana próxima, ya debemos tenerlo en nuestra capital”, anuncia general Zanabria

El chofer, mal herido, fue auxiliado por los mismos pasajeros y conducido de inmediato al Hospital de Emergencias del distrito, donde se recupera y aparentemente su estado sería estable.

Se presume que el ataque responde al cobro de cupos a esta empresa y agentes de la Policía Nacional ya se encuentran a cargo de las investigaciones para determinar a los .

En el lugar se hallaron dos casquillos de bala, aunque no se descarta que hayan sido más los disparos contra el chofer.

Cabe mencionar que, en menos de dos horas, se reportaron ataques a unidades de transportes de las líneas ‘57′, Nueva América y Huáscar, todas en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Marcha contra la delincuencia

Ayer, choferes y cobradores de la empresa de transporte Línea 23 Santa Catalina en San Juan de Lurigancho, exigiendo a las autoridades medidas de fuerza contra la delincuencia.

Ellos exigen mano firme de las autoridades frente a los sicarios y bandas criminales, así como mayor resguardo policial.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC