El distrito de San Juan de Lurigancho nuevamente fue escenario de hechos delictitvos a manos de bandas de extorsionadores, pues el último miércoles por la noche se reportó un chofer herido de bala al interior del bus que conducía en las inmediaciones del paradero 16 de Las Flores.

Este fue atacado por un falso pasajero que se encontraba en la unidad, sin importarle la cantidad de personas que presenciaron el condenable hecho.

Según testigos, este criminal realizó los disparos, pero contaba con la asistencia de un cómplice a bordo de una moto lineal, con el que huyó de la escena.

El chofer, mal herido, fue auxiliado por los mismos pasajeros y conducido de inmediato al Hospital de Emergencias del distrito, donde se recupera y aparentemente su estado sería estable.

Se presume que el ataque responde al cobro de cupos a esta empresa y agentes de la Policía Nacional ya se encuentran a cargo de las investigaciones para determinar a los responsables de este acto delictivo.

En el lugar se hallaron dos casquillos de bala, aunque no se descarta que hayan sido más los disparos contra el chofer.

Cabe mencionar que, en menos de dos horas, se reportaron ataques a unidades de transportes de las líneas ‘57′, Nueva América y Huáscar, todas en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Marcha contra la delincuencia

Ayer, choferes y cobradores de la empresa de transporte Línea 23 Santa Catalina salieron a protestar a la altura del óvalo de Zárate en San Juan de Lurigancho, exigiendo a las autoridades medidas de fuerza contra la delincuencia.

Ellos exigen mano firme de las autoridades frente a los sicarios y bandas criminales, así como mayor resguardo policial.