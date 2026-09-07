Menor de 17 años fue reportada desaparecida el lunes 7 de septiembre en el paradero 7 de la avenida Wiesse, en San Juan de Lurigancho
Menor de 17 años fue reportada desaparecida el lunes 7 de septiembre en el paradero 7 de la avenida Wiesse, en San Juan de Lurigancho
Por Redacción EC

Una menor de 17 años fue reportada como desaparecida el lunes 7 de septiembre en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho. Se trata de Narnia Vilca Huamaní, quien fue vista por última vez aproximadamente a las 10 a.m. en el paradero 7 de la avenida Wiesse.