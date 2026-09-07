Una menor de 17 años fue reportada como desaparecida el lunes 7 de septiembre en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho. Se trata de Narnia Vilca Huamaní, quien fue vista por última vez aproximadamente a las 10 a.m. en el paradero 7 de la avenida Wiesse.

De acuerdo con la nota de alerta emitida por la Policía Nacional del Perú (PNP), la adolescente, al momento de su desaparición, vestía pantalón negro, así como una chompa y zapatillas del mismo color. Llevaba, además, una mochila de color celeste.

Agrega que la menor salió de su domicilio llevando consigo sus pertenencias y dejó una nota de despedida. Ella mide aproximadamente 1.50 metros, tiene el cabello negro y su contextura es delgada.

Si cuenta con alguna información sobre su paradero, puede comunicarse con el número 902403241 , o con la Línea 114 de la PNP, destinada a la investigación y búsqueda de personas desaparecidas.

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