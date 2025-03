Minutos de terror vivieron un chofer y una cobradora en San Juan de Lurigancho (SJL), quienes fueron secuestrados por unos criminales que les exigieron el pago de cupos a cambio de no matarlos durante su horario de trabajo.

La amenaza quedó registrada en un video que fue grabado por el propio extorsionador, quien hizo gala de las armas que tiene. Los hampones advirtieron que la próxima visita será distinta si no se ponen “en línea”.

Los trabajadores de la empresa de transporte Huáscar no mencionan ninguna sola palabra y solo escuchan las intimidaciones de la organización criminal que se identifica como ‘La nueva generación’.

“Acá se van a poner a trabajar con nosotros, ‘La nueva Generación’. (...) Le vamos a dejar un número acá con la compañera, para que se comuniquen. Si no se comunican, la otra semana voy a tener que hacer mi chamba y dejar tirado a cualquiera , y ya no existe el paradero de la H, ni piratas, ni nada (...) Pónganse en línea si no se quieren morir”, se le escucha decir.

Este lamentable hecho habría ocurrido el martes 18 de marzo en horas de la tarde. Solo un día antes, el 17, un chofer fue asesinado a balazos en Villa María del Triunfo. Según información preliminar, el delincuente se hizo pasar como pasajero y, al momento de pedir que el vehículo pare, abrió fuego contra el conductor.

Pese al secuestro que sufrieron el chofer y su cobradora, ambos siguieron trabajando, pues indicaron que sus necesidades son más grandes que el miedo.