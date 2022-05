Un adolescente, quien tiene el Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), fue reportado como desaparecido desde el pasado sábado 14 de mayo, en el asentamiento humano Los Claveles, en San Juan de Lurigancho. La madre del menor contó que la desaparición de su hijo ocurrió cuando ella salió a trabajar y lo dejó en su vivienda con otro de sus hijos .

Mayra Urbina, madre del adolescente, contó que Gabriel ha desaparecido en otras ocasiones debido a que suele salir de su casa. Indicó que a la fecha recibe apoyo de la Policía Nacional que siempre tiende a atender el pedido de ayuda de búsqueda cuando el adolescente desaparece.

Sin embargo, la madre de familia mencionó en diálogo con TV Perú que, en esta oportunidad, se muestra angustiada porque van cuatro días sin saber nada de su hijo, y teme que le haya pasado algo.

“El sábado me encontraba trabajando en una actividad y dejé a mi hijo con mi otro hijo menor. Entonces, él pidió ir al baño y el otro se confió. Se escapó por la parte de atrás. He ido a poner la denuncia. La Policía me ha ayudado porque no es la primera vez, pero les pido de corazón que me sigan ayudando”, señaló.

“Estoy desesperada, temo de cualquier cosa que le pueda pasar a mi hijito. Es una persona que no entiende maldad, es inocente. Estoy preocupada, ya son cuatros días que no sé nada, no tengo noticias”, agregó.

EN VIVO | #Urgente: Adolescente con autismo está desaparecido hace 4 días. Toda información al número 901 514 195. ►https://t.co/nMLY8OiB0g pic.twitter.com/EHdDEPP9Lf — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) May 18, 2022

Al ser consultada sobre a qué lugares ha llegado Gabriel cuando ha desaparecido en otras oportunidades, respondió: “Se va por el Callao, por el sur. Él sube a los carros, seguro lo bajan y camina y camina, y corre. Él se desplaza rápido y más días van pasando y va alejándose por esos sitios. Por favor, si lo reconocen llámenme”.

Gabriel tiene el cabello negro, vestía un polo negro con un estampado blanco. Es de contextura delgada, tez mestiza y mide aproximadamente 1.63 metros. Su madre narró que el adolescente no se comunica con palabras sino con sonidos y gestos.

Si tienes información que ayude a encontrar a Gabriel, puedes llamar de manera gratuita a la línea 114. También puedes comunicarte al teléfono: 901-514195.