Unidad fue baleada en Pamplona Alta. Foto: captura de video
Unidad fue baleada en Pamplona Alta. Foto: captura de video
Por Redacción EC

Nuevo atentado contra el transporte público. Un vehículo de la empresa ‘Los Rojitos’ de la ruta A fue atacada a balazos entre el paradero 13 y 12 en Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores.

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