Nuevo atentado contra el transporte público. Un vehículo de la empresa ‘Los Rojitos’ de la ruta A fue atacada a balazos entre el paradero 13 y 12 en Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores.

Medios locales de SJM reportan que los tiros alcanzaron al chofer de la unidad, por lo que fue trasladado al hospital más cercano.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional y personal de Serenazgo del distrito para acordonar el área.

Varios choferes baleados en una sola semana

La violencia contra los trabajadores de las empresas de transporte público no se detiene. Solo el último lunes, dos transportistas fueron atacados a tiros en Lima Metropolitana. Pedro Vega fue asesinado dentro de su vehículo en el paradero Primera de Pro, en Los Olivos; mientras horas después un bus de la empresas Machu Picchu fue baleado en el cruce de las avenidas Morales Duárez y Universitaria. El conductor y una pasajera resultaron heridos.

Y horas después de este ataque contra “Los Rojitos”, un conductor fue asesinado a balazos cuando cubría su ruta en Villa El Salvador, la noche del viernes 2 de octubre.

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