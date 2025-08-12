La delincuencia en Lima Metropolitana continúa. En San Juan de Miraflores (SJM), exactamente cerca del cruce de la avenida República de Alemania con Manuel Iglesias, un taxista que se encontraba estacionado fue asaltado por una banda de jóvenes todos menores de edad.

Cámaras de seguridad de zona revelan cuando los delincuentes sin remediar que el hombre era un adulto mayor, destrozan el parabrisas posterior y la luna del copiloto utilizando ladrillos, para luego robarle el teléfono celular.

Una vez cometida su fechoría, se quedan por algunos segunos en el lugar y miran a todos lados para ver si eran seguidos. Revisan el celular y acto seguido huyen con rumbo desconocido.

Vecinos indicaron que esta zona es frecuente de estos actos delictivo ya que los delincuentes aprovechan la oscuridad de la noche. Exigen mayor seguridad de parte de las autoridades.

El agredido ya colocó la denuncia en la comisaría del distrito. Buenos Días Perú indicó que hasta el momento ninguna autoridad de la comuna ha declarado al respecto.

Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, el Cercado de Lima tiene la mayor cantidad de denuncias por hurto y robo. Expertos advierten que los casos de extorsión y homicidio podrían ser superiores debido a la falta de confianza en la población para reportarlos.