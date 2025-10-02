Momentos de pánico se vivieron en San Juan de Miraflores la noche de este miércoles, luego de que un bus de la empresa Vipusa fuera atacado a balazos mientras circulaba con pasajeros a la altura del Puente América.

Dos proyectiles impactaron en el parabrisas de la unidad y rozaron al conductor, lo que desató escenas de pánico entre los pasajeros. Varios de ellos se lanzaron al piso para protegerse. Afortunadamente, no se reportaron heridos de gravedad.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Vecinos de la zona señalaron que no es la primera vez que unidades de transporte son víctimas de atentados similares, lo que ha despertado sospechas sobre la actuación de bandas criminales vinculadas a extorsiones contra empresas de transporte público.

Este hecho se produce a pocas horas del paro anunciado por un sector de transportistas para este 2 de octubre. Las imágenes grabadas por los propios pasajeros serán claves para las investigaciones que buscan identificar a los responsables.

Vipusa ya había sido atacada

El ataque anterior contra Vipusa ocurrió el 22 de septiembre, cuando delincuentes abrieron fuego contra la cabina de un bus de la empresa en la avenida Mateo Pumacahua, a la altura del paradero Lubricantes, en Villa El Salvador.

El conductor resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia al hospital del distrito, donde permaneció en estado crítico. Por su parte, el cobrador de la unidad recibió resguardo policial para salvaguardar su integridad y colaborar con las investigaciones.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.