Una vez más extorsionadores atacaron un bus lleno de pasajeros de la empresa Nueva América en la avenida Central, a la altura del paradero conocido como ‘El Hueco’, en el distrito de San Juan de Miraflores. El ataque contra la unidad vehicular se registró al promediar las 9 de la noche de ayer, miércoles 3 de junio.

Testigos indicaron que un grupo de delincuentes a bordo de motocicletas cercaron al vehículo y empezaron a disparar. Los pasajeros se tiraron al suelo en medio de los gritos de desesperación para evitar que algún proyectil pueda impactarles.

Luego de algunos segundos, los facinerosos huyeron con rumbo desconocido. Afortundamente no se reportaron heridos ni fallecidos producto de las balas.

Empresa Nueva América extorsionada

América Noticias indicó que la empresa está tomada por una banda criminal pagando, incluso, un monto mensual a cambio de realizar su ruta por la zona de Lima Norte. Además, desde hace dos años, fue víctima de al menos tres ataques y la situación no parece terminar.

Cabe señalar que el pasado 8 de septiembre, un chofer de la empresa fue asesinado con un arma de fuego por un falso pasajero cuando recorría la avenida Central a primeras horas de la mañana.

¿Cómo reportar un robo u otro delito?

Si eres testigo o víctima de una robo o delito, la Policía Nacional del Perú dispone de una Central de Emergencias operativa las 24 horas del día, siete días a la semana. Puedes comunicarte marcando el 105. Asimismo, están habilitados los números de WhatsApp 964 605 570 y 942 479 506 para realizar denuncias.

También puedes acercarte a la comisaría de tu jurisdicción para presentar la denuncia correspondiente.