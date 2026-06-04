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Atacan bus de Nueva América en SJL. Foto: Buenos Días Perú
Atacan bus de Nueva América en SJL. Foto: Buenos Días Perú
Por Redacción EC

Una vez más extorsionadores atacaron un bus lleno de pasajeros de la empresa Nueva América en la avenida Central, a la altura del paradero conocido como ‘El Hueco’, en el distrito de San Juan de Miraflores. El ataque contra la unidad vehicular se registró al promediar las 9 de la noche de ayer, miércoles 3 de junio.

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