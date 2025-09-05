La noche del miércoles 4 de septiembre, dos sicarios a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra la fachada del mercado José Arguedas, en San Juan de Miraflores, dejando al menos 13 impactos de bala en la puerta principal del establecimiento.

El ataque ocurrió mientras la cuidadora del local se encontraba en el interior, aunque afortunadamente salió ilesa. En la zona quedaron los casquillos de bala, que fueron recogidos como evidencia. Además, las cámaras de seguridad registraron el momento en que los atacantes dispararon desde la motocicleta antes de huir.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Efectivos de la comisaría de Pamplona 2 acudieron al lugar tras la emergencia, y peritos de criminalística contabilizaron los orificios de bala, algunos de los cuales corresponden a proyectiles de diferente calibre, lo que sugiere el uso de dos armas distintas.

Múltiples orificios en la puerta de metal revelan la ferocidad de las amenazas extorsivas. Foto: captura/Buenos Días Perú

Amenazas previas

Según informó el noticiero Buenos Días Perú, el presidente del mercado había reportado semanas atrás haber recibido mensajes extorsivos de una organización criminal, denuncia que fue presentada en la comisaría de Pamplona 2. La hipótesis policial apunta a que el ataque sería una represalia vinculada al cobro de cupos.

Varios comerciantes manifestaron su preocupación, ya que muchos no estaban al tanto de las amenazas previas. “Antes habían atacado empresas de transporte en la zona, pero es la primera vez que un mercado es blanco directo de los delincuentes”, señaló uno de los pequeños comerciantes.

Investigaciones en curso

Agentes de la División de Criminalística y de la Policía Nacional continúan con las diligencias para identificar a los responsables y reforzar la seguridad en la zona.

Mientras tanto, los comerciantes del mercado José Arguedas viven en medio del temor a nuevos atentados, que reflejan el avance de la extorsión y la violencia criminal en Lima Sur.

VIDEO RECOMENDADO: