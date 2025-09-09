Las investigaciones determinarán las causas de la muerte. Foto: 24 Horas
Las investigaciones determinarán las causas de la muerte. Foto: 24 Horas
Redacción EC
Redacción EC

El descuartizado de un hombre de 30 años fue encontrado en una maleta y varias bolsas de plástico, en un descampado, a la espalda de club metropolitano Huayna Cápac en la calle Las Torres, distrito de .

Según la Policía Nacional del Perú (PNP), el cuerpo solo cuenta con ropa interior y presenta cortes profundos en los brazos. Además, es de tez oscura y cabello lacio, entre sus características.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

Testigos indicaron a RPP que vieron parte del “torso para abajo y en la maleta, allá, hay un brazo y acá creo que está su cabeza. Ha estado sin ropa”.

Fue al promediar las 8 y 20 de la mañana que personal de limpieza de la municipalidad encuentra un brazo, con un cintillo negro. De inmediato, llama a los agentes de la PNP, que al abrir uno de los costales encuentran más partes.

Peritos de criminalística cercaron la zona para iniciar con las investigaciones de rigor.

El Cartel de los Soles: ¿Quiénes lo conforman y por qué se le declaró como organización terrorista en el Perú?


Vecinos reclaman más seguridad

Al cierre de la nota, se desconoce los motivos exactos del crimen. En tanto, los vecinos de la zona exigen mayor seguridad a las autoridades ya que su distrito se ha vuelto uno de los más convulsionados debido a la delincuencia y el crimen organizado.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC