El cadáver descuartizado de un hombre de 30 años fue encontrado en una maleta y varias bolsas de plástico, en un descampado, a la espalda de club metropolitano Huayna Cápac en la calle Las Torres, distrito de San Juan de Miraflores.

Según la Policía Nacional del Perú (PNP), el cuerpo solo cuenta con ropa interior y presenta cortes profundos en los brazos. Además, es de tez oscura y cabello lacio, entre sus características.

Testigos indicaron a RPP que vieron parte del “torso para abajo y en la maleta, allá, hay un brazo y acá creo que está su cabeza. Ha estado sin ropa”.

Fue al promediar las 8 y 20 de la mañana que personal de limpieza de la municipalidad encuentra un brazo, con un cintillo negro. De inmediato, llama a los agentes de la PNP, que al abrir uno de los costales encuentran más partes.

Peritos de criminalística cercaron la zona para iniciar con las investigaciones de rigor.

Vecinos reclaman más seguridad

Al cierre de la nota, se desconoce los motivos exactos del crimen. En tanto, los vecinos de la zona exigen mayor seguridad a las autoridades ya que su distrito se ha vuelto uno de los más convulsionados debido a la delincuencia y el crimen organizado.