El crimen y delincuencia continúa en Lima y Callao pese al estado de emergencia. En la avenida Las Torres, en el asentamiento humano Imperio, distrito de San Juan de Miraflores, un joven de 23 años fue asesinado a balazos la madrugada de hoy, viernes 29 de noviembre.

Se trata de Cristian Ángel Rea Uripaia, de 32 años, quien presentaba tres heridas de proyectil en la espalda, el abdomen y el pecho. Vecinos indicaron que al escuchar los disparos salieron y vieron la macabra escena.

Fue perseguido por motocicleta

Según Buenos Días Perú, Rea Uripaia fue perseguido varios metros por dos sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta lineal.

Agentes de Criminalística llegaron al lugar y lo cercaron para iniciar con las investigaciones de acuerdo a ley. En la zona no hay cámaras de seguridad por lo que recurrirán a los personas que viven en los alrededores.

En un principio se pensé que el asesinato estaba relacionado a extorsión de transportistas pues el cuerpo fue hallado cerca al paradero final de la línea W, que cubre la ruta de SJM a La Perla, sin embargo, transportistas y trabajadores del área aseguraron que el fallecido no era conocido por ellos.