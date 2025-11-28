El crimen y delincuencia continúa en Lima y Callao pese al estado de emergencia. En la avenida Las Torres, en el asentamiento humano Imperio, distrito de San Juan de Miraflores, un joven de 23 años fue asesinado a balazos la madrugada de hoy, viernes 29 de noviembre.
Se trata de Cristian Ángel Rea Uripaia, de 32 años, quien presentaba tres heridas de proyectil en la espalda, el abdomen y el pecho. Vecinos indicaron que al escuchar los disparos salieron y vieron la macabra escena.
Newsletter Buenos días
Fue perseguido por motocicleta
Según Buenos Días Perú, Rea Uripaia fue perseguido varios metros por dos sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta lineal.
Agentes de Criminalística llegaron al lugar y lo cercaron para iniciar con las investigaciones de acuerdo a ley. En la zona no hay cámaras de seguridad por lo que recurrirán a los personas que viven en los alrededores.
En un principio se pensé que el asesinato estaba relacionado a extorsión de transportistas pues el cuerpo fue hallado cerca al paradero final de la línea W, que cubre la ruta de SJM a La Perla, sin embargo, transportistas y trabajadores del área aseguraron que el fallecido no era conocido por ellos.
TE PUEDE INTERESAR
- Cusco: un turista fallece y otro queda herido luego de ser impactados por un rayo
- Vía Expresa Grau: conoce el plan de desvíos por cierre en Grau y Aviación desde este viernes
- Cercado de Lima: dos hombres son asesinados en ataque a balazos y uno tenía una denuncia por extorsión
- Sin Rutas de Lima: ¿Quién asumirá el mantenimiento de las vías concesionadas, qué escenario legal se avecina y qué estrategia aplicará la MML?
- Surco: hombre muere baleado dentro de su vehículo en presunta disputa por droga
Contenido sugerido
Contenido GEC