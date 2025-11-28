El crimen ocurrió en la madrugada en pleno estado de emergencia. Foto: Buenos Días Perú
El crimen ocurrió en la madrugada en pleno estado de emergencia.
Redacción EC
Redacción EC

El crimen y delincuencia continúa en Lima y Callao pese al . En la avenida Las Torres, en el asentamiento humano Imperio, distrito de , un joven de 23 años fue asesinado a balazos la madrugada de hoy, viernes 29 de noviembre.

Se trata de Cristian Ángel Rea Uripaia, de 32 años, quien presentaba tres heridas de proyectil en la espalda, el abdomen y el pecho. Vecinos indicaron que al escuchar los disparos salieron y vieron la macabra escena.

Fue perseguido por motocicleta

Según Buenos Días Perú, Rea Uripaia fue perseguido varios metros por dos sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta lineal.

Agentes de Criminalística llegaron al lugar y lo cercaron para iniciar con las investigaciones de acuerdo a ley. En la zona no hay cámaras de seguridad por lo que recurrirán a los personas que viven en los alrededores.

En un principio se pensé que el de transportistas pues el cuerpo fue hallado cerca al paradero final de la línea W, que cubre la ruta de SJM a La Perla, sin embargo, transportistas y trabajadores del área aseguraron que el fallecido no era conocido por ellos.

