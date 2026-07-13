Crimen de conductor de mototaxi en SJM es investigado por la Policía Nacional. (Foto: César.grados@photo.gec)
Crimen de conductor de mototaxi en SJM es investigado por la Policía Nacional. (Foto: César.grados@photo.gec)
Por Redacción EC

Un mototaxista de nacionalidad venezolana murió tras ser atacado a balazos por un grupo de delincuentes en la cooperativa Santa Úrsula, en el distrito de San Juan de Miraflores, al sur de Lima. La víctima fue identificada como Héctor Piña García, de 50 años, quien fue interceptado cuando iniciaba su recorrido.

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