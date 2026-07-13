Un mototaxista de nacionalidad venezolana murió tras ser atacado a balazos por un grupo de delincuentes en la cooperativa Santa Úrsula, en el distrito de San Juan de Miraflores, al sur de Lima. La víctima fue identificada como Héctor Piña García, de 50 años, quien fue interceptado cuando iniciaba su recorrido.

De acuerdo con las primeras investigaciones de la Policía Nacional, cuatro sujetos que se desplazaban en dos motocicletas permanecieron durante varios minutos en las inmediaciones observando los movimientos del conductor. Cuando Piña García abordó su mototaxi, los atacantes comenzaron a seguirlo y lo interceptaron pocos metros después.

Depincri investiga homicidio de ciudadano venezolano ocurrido en San Juan de Miraflores. (Foto: César.grados@photo.gec)

En ese punto, los delincuentes abrieron fuego contra la víctima y realizaron hasta 14 disparos antes de escapar del lugar. Vecinos de la zona intentaron auxiliar al conductor; sin embargo, comprobaron que ya no presentaba signos vitales.

Minutos después del ataque, la hija del fallecido llegó a la escena del crimen, aunque evitó pronunciarse sobre las posibles causas que habrían motivado el asesinato.

La Policía Nacional desarrolla diversas líneas de investigación para esclarecer el homicidio. Una de las hipótesis apunta a una posible relación con organizaciones dedicadas al préstamo informal bajo la modalidad conocida como “gota a gota”, debido a versiones recogidas entre algunos vecinos que señalan que la víctima habría realizado pagos a este tipo de prestamistas.

Los agentes también investigan si el crimen podría estar vinculado con un presunto ajuste de cuentas o con disputas por el control de la venta de drogas en la zona. Ambas hipótesis forman parte de las diligencias que realizan los investigadores.

Atacan y matan a mototaxista tras persecución en cooperativa Santa Úrsula. (Foto: César.grados@photo.gec)

Peritos de criminalística y un representante del Ministerio Público acudieron al lugar para aislar la escena y efectuar las diligencias correspondientes. El caso quedó a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri), que continuará con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del asesinato.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

VIDEO RECOMENDADO