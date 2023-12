Dos padres de familia fueron asesinados a balazos por un sicario, en el asentamiento humano Flores de Villa, en el distrito de San Juan de Miraflores. Ambas personas conversaban y bebían licor en la puerta de la vivienda de una de ellas, cuando de pronto dos desconocidos aparecieron a bordo de un automóvil, desde donde el sicario bajó y luego disparó directamente contra las víctimas.

Información de RPP Noticias da cuenta de que los fallecidos fueron identificados como Luis Granda Astete (37) y su amigo, Luis Alberto Terán (43), quien intentó huir corriendo, pero fue alcanzado por su asesino y le disparó sin contemplaciones.

TE PUEDE INTERESAR: SJM: casi linchan a delincuentes que robaron 150 mil a empresario y mataron a comerciante

Granda Astete fue trasladado al Hospital María Auxiliadora aún con vida, pero debido a la gravedad de sus heridas no pudierion salvarlo.

“Hay varias hipótesis, no sabemos en realidad cuál es. Por eso, queremos que se investigue, que no quede impune, pues son dos familias. (...) Lo que pedimos es justicia, que esto no quede impune, que en realidad se investigue, pues el presunto asesino está en el Hospital de Emergencias Villa El Salvador”, indicó el pariente de una de las víctimas.

Momentos después del crimen, una persona armada fue intervenida en las inmediaciones del lugar donde ocurrió un crimen e incluso hubo intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP); sin embargo, aún no está confirmado que el sujeto sea el autor del doble asesinato.