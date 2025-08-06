Un nuevo crimen en plena vía pública conmocionó a los vecinos del distrito de San Juan de Miraflores. Michael Hurtado Torres, de 55 años, fue asesinado por sicarios cuando se encontraba afuera de su vivienda, ubicada a pocas cuadras del centro comercial Mall del Sur.

Según testigos, los atacantes llegaron a bordo de una motocicleta y le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

De acuerdo con información difundida por 24 Horas, el hecho ocurrió mientras Hurtado Torres se dirigía a una bodega cercana. La víctima, conocida en la zona por alquilar una flota de mototaxis, fue interceptada por los delincuentes, quienes abrieron fuego sin mediar palabra.

Se contabilizaron al menos 13 disparos. El cuerpo quedó tendido sobre la vereda, ante la mirada impotente de los vecinos.

“Ha pasado una moto y han tirado bala al chico. Yo he visto todo eso. Él tiene varias motos que alquila y de ahí saca para que coma su mamá y los perritos que tiene”, relató una testigo entre lágrimas al citado medio.

La Policía Nacional y peritos de criminalística acordonaron la escena del crimen para iniciar las diligencias correspondientes. Las autoridades no descartan que el asesinato esté vinculado a mafias de extorsión, aunque las investigaciones continúan en curso.

Los vecinos del sector denunciaron que los actos de violencia se han vuelto frecuentes en los últimos meses, especialmente en zonas cercanas a centros comerciales y paraderos de mototaxis.