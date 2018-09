SJL: municipio tomará acciones contra serenos que no ayudaron a joven en robo En horas de la mañana, una joven universitaria fue víctima de la delincuencia; sin embargo, no recibió apoyo de los serenos de la zona, porque argumentaron que la zona no pertenecía a su jurisdicción.

