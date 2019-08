San Juan de Lurigancho: bebe de siete meses fue abandonado y policías lo cuidan en comisaría

Un bebe de siete meses de nacido fue abandonado el pasado lunes 26 de agosto a la altura del paradero 22 de la Av. Las Flores, en San Juan de Lurigancho. Una vendedora de mazamorra, identificada como Marly Isabel Jabo Valverde, fue quien alertó a los agentes de la comisaría de Santa Elizabeth, donde permanece la criatura.

La mujer se presentó ayer a la 1 p.m. en la dependencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) y contó que una mujer con dejo venezolano le había pedido que le cuide al nene. "Me encargó a su bebe para yo cuidarlo durante toda la noche hasta las 6 a.m. porque ella tenía que trabajar para pagar el cuarto. Si no, la iban a botar, eso me dijo. Yo para apoyarla, acepté", recordó.

El martes a las 6 a.m., Jabo no pudo contactar a la madre. "Ya es la 1 p.m. y su celular sigue apagado", les dijo preocupada a los agentes.

#SJL 📹I Nuestros efectivos de la Comisaría Santa Elizabeth, recibieron la denuncia de una mujer que manifestó el abandono de un menor de siete meses, por parte de su progenitora de nacionalidad extranjera. pic.twitter.com/Jp7ClwpzvN — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) August 28, 2019



Dos agentes de la Policía Nacional vienen cuidando al bebe al que han llamado Santiaguito. De acuerdo a Canal N, este ya pasó por el reconocimiento médico legal. Se le ha diagnosticado con un cuadro de deshidratación severa, escaldaduras y principios de infección en los bronquios.

La comisaría de Santa Elizabeth se comunicó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) para coordinar el traslado del bebe a la Unidad de Protección Especial .



Policía rescató a bebe de siete meses que fue abandonado por su madre (Video: Canal N).



