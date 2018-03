La situación del anciano Néstor Siancas Pacherres (87) es crítica, ya que su vida depende de un milagro, según contaron sus familiares, tras ser golpeado en la cabeza con un ladrillo por José Manuel Laura Castro (27) cuando le pidió que no cause destrozos en los exteriores de la casa de su ex pareja, en San Juan de Lurigancho.



Cecilia Moya, abogada del agresor, afirmó que su defendido se encontraba bajo los efectos del alcohol y no quiso golpear a la víctima, pese a que los testigos señalan que el sujeto lo atacó hasta en tres oportunidades y que lo hizo cuando el octogenario ya estaba inconsciente.

Esa versión, sin embargo, no fue aceptada por los familiares de Siancas Pacherres, quienes afirman que Laura Castro estaba consciente de sus actos. Ellos han pedido, a través de su abogado, que al agresor se le dicte prisión preventiva y sea procesado por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves-intento de homicidio.

El anciano permanece internado en la unidad de cuidados especiales del hospital Guillermo Almenara. Está en coma. Producto del ataque, él quedó con un traumatismo encefalocraneano grave, ya que tiene todos los huesos de la cabeza rotos, así como masa encefálica expuesta.

El anciano permanece internado en la unidad de cuidados especiales del hospital Guillermo Almenara. Se encuentra en estado de coma. Producto del ataque, él quedó con un traumatismo encefalocraneano grave, ya que tiene todos los huesos de la cabeza rotos y masa encefálica expuesta. (TV Perú)

Laura Castro sería puesto en las próximas horas a disposición del Juzgado Penal Permanente. La Primera Fiscalía Mixta de San Juan de Lurigancho tiene hasta 48 horas para formular acusación en su contra. Se conoció que el sujeto fue denunciado en febrero del 2017 por un vecino al romperle con un bloque de cemento el parabrisas de su vehículo.

Néstor Siancas Pacherres regresaba de hacer compras en el mercado y estaba a media cuadra de su casa, en la avenida Las Orquídeas, cuando se percató que la casa de su vecina, Claudia Olivera (20), era atacada por José Manuel Laura Castro (27), por lo que le reclamó al agresor su accionar. Ante ello, el sujeto cogió un ladrillo y golpeó en tres oportunidades al anciano.

Olivera contó que su ex pareja la atacó porque decidió terminar la relación que mantuvieron durante dos años. Remarcó que estaba cansada de los continuos maltratos físicos y que la última vez la amenazó con desfigurarle el rostro.