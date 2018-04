Una joven de 20 años identificada como Stefanie Velásquez Liberato, fue detenida por la policía por ser la presunta cabecilla de una banda que se dedicaría a robar carros en el distrito de San Juan de Miraflores.



Alias ‘La Diabla’ habría robado al menos tres vehículos y estaría implicada en el robo de una pollería ocurrido el 15 de abril. Al ser interrogada por la policía, la joven se justificó diciendo entre risas que tenía hambre y “quería comer un pollito”. Incluso sonríe a las cámaras de TV luego de ser presentada a la prensa, como si se tratara de una broma.

A Velásquez Liberato también se le acusa de extorsión. Una vez que robaba los vehículos pedía la suma de 5 mil soles para poder entregarlos a sus propietarios, informó América Noticias.



La joven se mostró agresiva y desafiante con las autoridades. "No estoy arrepentida porque soy antisocial. No, si estoy arrepentida. ¿Igual me van a dejar ir, no?", manifestó la joven en tono sarcástico.

Velásquez Liberato fue capturada junto a Víctor Hugo Chávez Chalco, otro presunto integrante de la banda. Ambos fueron trasladados a la Dirincri para el inicio de las investigaciones.

