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Tras el enfrentamiento, agentes del orden acordonaron los accesos principales y los pasadizos del centro de abastos para restablecer el orden público y asegurar la escena del crimen. Foto: Fernando Sangama / @photo gec
Tras el enfrentamiento, agentes del orden acordonaron los accesos principales y los pasadizos del centro de abastos para restablecer el orden público y asegurar la escena del crimen. Foto: Fernando Sangama / @photo gec
Por Redacción EC

Un tiroteo se desató en el Mercado Mayorista de Frutas, ubicado en el distrito de San Luis, tras un operativo de la Policía Nacional ejecutado para desarticular una red criminal integrada por delincuentes de nacionalidad venezolana dedicada a la extorsión de comerciantes del establecimiento. El enfrentamiento dejó a uno de los extorsionadores muerto, un herido y dos capturados.

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