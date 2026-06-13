Un tiroteo se desató en el Mercado Mayorista de Frutas, ubicado en el distrito de San Luis, tras un operativo de la Policía Nacional ejecutado para desarticular una red criminal integrada por delincuentes de nacionalidad venezolana dedicada a la extorsión de comerciantes del establecimiento. El enfrentamiento dejó a uno de los extorsionadores muerto, un herido y dos capturados.

Los dos ciudadanos venezolanos detenidos fueron llevados hacia la sede policial del sector para iniciar los interrogatorios de ley. Foto: Fernando Sangama / @photo gec

La balacera ocurrió en pleno horario de atención, lo que generó escenas de pánico entre los trabajadores y los usuarios, quienes buscaron refugio en los puestos para protegerse de las balas.

De acuerdo con los primeros policiales, el delincuente abatido y los otros sujetos intervenidos pertenecían a una banda de ciudadanos extranjeros que operaba bajo la modalidad del cobro de cupos en la zona.

Tras el enfrentamiento, agentes del orden acordonaron los accesos principales y los pasadizos del centro de abastos para restablecer el orden público y asegurar la escena del crimen. El área donde se produjo el tiroteo quedó restringida para el tránsito peatonal.

Peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público iniciaron la recolección de los casquillos de bala y el levantamiento del cadáver del presunto extorsionador, mientras que la persona herida fue evacuada a un centro hospitalario bajo custodia policial.