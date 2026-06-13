Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Un tiroteo se desató en el Mercado Mayorista de Frutas, ubicado en el distrito de San Luis, tras un operativo de la Policía Nacional ejecutado para desarticular una red criminal integrada por delincuentes de nacionalidad venezolana dedicada a la extorsión de comerciantes del establecimiento. El enfrentamiento dejó a uno de los extorsionadores muerto, un herido y dos capturados.
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