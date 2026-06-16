Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La delincuencia continúa en gran parte del Perú. Esta vez, personal de Serenazgo de la Municipalidad de San Luis intervino a Antonio Chacón Mejías luego de que ingresara a una vivienda y se desplazara por los techos de casas contiguas en el jirón Río Amazonas, en un intento escapar.
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