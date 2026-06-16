Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

San Luis: detienen a ladrón que trepaba techos de casa. Foto: América Noticias
San Luis: detienen a ladrón que trepaba techos de casa. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

La delincuencia continúa en gran parte del Perú. Esta vez, personal de Serenazgo de la Municipalidad de San Luis intervino a Antonio Chacón Mejías luego de que ingresara a una vivienda y se desplazara por los techos de casas contiguas en el jirón Río Amazonas, en un intento escapar.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.