La delincuencia continúa en gran parte del Perú. Esta vez, personal de Serenazgo de la Municipalidad de San Luis intervino a Antonio Chacón Mejías luego de que ingresara a una vivienda y se desplazara por los techos de casas contiguas en el jirón Río Amazonas, en un intento escapar.

Cámaras de videovigilancia registraron al sospechoso merodeando la zona en bicicleta minutos antes del hecho. De acuerdo con fuentes municipales, el individuo eligió una casa específica y trepó la reja exterior para acceder sin autorización

La detención ocurrió segundos después de activada la alerta. Serenos motorizados acudieron rápidamente al lugar y cercaron la vivienda. Sin acatar las indicaciones, el sujeto ascendió hasta el tercer nivel utilizando un cable expuesto y luego saltó hacia una propiedad vecina para continuar con su fuga.

El intervenido fue trasladado a la comisaría de San Luis para continuar con las diligencias legales correspondientes. En la dependencia policial se confirmó que presenta múltiples antecedentes por delitos similares en distintos puntos de la capital.

La Policía Nacional del Perú (PNP) asumió su custodia para proseguir con el proceso y formalizar la denuncia ante el Ministerio Público.

¿A quién llamar en un delito?

Si eres víctima o testigo de un delito, no dudes en llamar al 105 que es la Central de Emergencias de la Policía Nacional del Perú que funciona las 24 horas, siete días de la semana. También cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. Asimismo, acude a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.