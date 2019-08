San Luis: detienen a dos sujetos por intentar violar a ciudadana extranjera

Una mujer de nacionalidad venezolana denunció que sufrió un intento de violación esta madrugada por parte de dos sujetos en una vivienda en donde alquilaba una habitación con su pareja, en el distrito de San Luis.

Según América Noticias, la mujer de 30 años y su pareja alquilaban esa habitación desde hace más de cuatro meses. Uno de los agresores sería el dueño de la vivienda, Jorge Chávez Farfán, mientras que el otro, un inquilino identificado como Erickson Barba Vargas.

► San Luis: se reabrió el tránsito en Av. Nicolás Arriola



Los dos sujetos habrían esperado que la pareja de la mujer saliera de su vivienda para entrar a su habitación e intentar agredirla sexualmente, según información policial citada por el mencionado noticiero.

"Uno me golpeó y me tiró a la cama y como me puse a gritar, el otro me dio en la cara para que me callara. Grité con todas mis fuerzas", contó la víctima.

Andrés Sánchez, conviviente de la mujer, logró escuchar los gritos de desesperación a varios metros de distancia. Entonces, llegó a la vivienda y se enfrentó a golpes con los agresores, y logró sacarlos de la habitación, pero los sujetos intentaron romper la puerta con un cuchillo.

Afortunadamente, la mujer logró escapar con su pareja y luego de varios minutos, llegó la Policía, que intervino a los dos presuntos agresores.

Los dos sujetos y la pareja de la joven quedaron en calidad de detenidos en la comisaría de San Luis. Las autoridades continúan realizando las investigaciones correspondientes.