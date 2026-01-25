Tres personas fueron asesinadas a balazos durante un partido de fútbol entre amigos la noche del sábado en el distrito limeño de San Luis, luego de que dos sicarios armados ingresaran a un campo deportivo ubicado en el cruce de las avenidas Nicolás Arriola y San Juan y abrieran fuego contra los presentes. Según la Policía Nacional, dos de las víctimas eran ciudadanos extranjeros y una de nacionalidad peruana.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los atacantes llegaron al lugar a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió, ingresó al recinto deportivo y disparó directamente contra sus objetivos, mientras su cómplice permanecía vigilando desde el exterior. El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, señaló que el crimen habría sido producto de una selección premeditada de las víctimas.

“Han estado jugando personas de nacionalidad venezolana, acompañadas de sus familiares. Han subido personas con rostros cubiertos y dispararon contra dos sujetos venezolanos” , declaró Arriola, quien precisó que, por la precisión de los disparos, se trataría de un presunto ajuste de cuentas, aunque el móvil aún se encuentra en investigación.

El hecho ocurrió en un campo deportivo que había sido clausurado semanas antes por las autoridades municipales. Según un fiscalizador, el recinto fue cerrado el 13 de enero por operar como bar cantina sin licencia. Sin embargo, pese a la medida, continuaba funcionando de manera irregular, lo que facilitó la concentración de personas al momento del ataque.

Durante la balacera, las cámaras de seguridad registraron la llegada de los sicarios y parte de su accionar dentro del local. Las imágenes serán fundamentales para la identificación de los responsables y el avance de las investigaciones policiales.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado identificar plenamente a las víctimas. Solo se ha confirmado que dos eran de nacionalidad venezolana y uno peruano. Los cuerpos quedaron tendidos sobre el gramado, generando escenas de pánico y desesperación entre los asistentes.

Una de las personas fallecidas no habría sido objetivo directo del ataque, pero fue alcanzada por los disparos. Además, varios heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital Dos de Mayo, donde permanecen bajo observación médica.

El comandante general Arriola sostuvo que, pese a la gravedad del caso, las cifras de homicidios en lo que va del año son menores en comparación con periodos anteriores. “Todavía tenemos 27 homicidios menos que en 2025 y 2024, del 1 al 23 de enero” , indicó, al tiempo que reiteró el compromiso de la institución para esclarecer el crimen.

