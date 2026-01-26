Los crímenes en pleno estado de emergencia continúan. Esta vez, un joven cantante de salsa fue asesinado a balazos cuando se retiraba luego de ofrecer un show en la discoteca ‘La Huaca, ubicada en el distrito de San Martín de Porres, la noche del fin de semana pasado.

Fabio Alejandro estaba en el recinto donde ofrecen conciertos de salsa y cumbia, cuando en segundos aparecieron delincuentes que le dispararon a quema ropa. A pesar de los esfuerzos de los asistentes, el hombre falleció.

Un integrante de la orquesta con la que trabajaba indicó a Buenos Días Perú recibieron el fatídico mensaje “en vivo”. Además, precisó que no es el primer cantante que ha recibido amenazas de este tipo.

“Los locales son amendrentados, las autoridades no están actuando realmente de manera fuerte, firme porque seguimos siendo azotados”, agregó.

Empresarios y personas que trabajan en negocios aledaños prefieren mantenerse en silencio por temor a represalias.

El matinal indicó que Fabio Alejandro deja dos hijos en la orfandad. Su tío sostuvo que tuvieron problemas para retirar el cuerpo en la Morgue de Lima. Sus padres exigen justicia.

Cifras de asesinatos en Perú

Según datos del Sistema de Información de Defunciones del Ministerio de Salud, solo durante la primera semana de enero se reportaron 37 homicidios en todo el país, a pesar de que rige el estado de emergencia. De ese total, 15 crímenes se registraron en Lima y el Callao, lo que evidencia el agravamiento de la inseguridad ciudadana.

En el 2025 se registraron, hasta el 31 de diciembre, unos 2.226 homicidios, lo que representa un 7% más en comparación con el 2024.