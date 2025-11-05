La madrugada de hoy, miércoles 5 de noviembre, dos hombres fueron asesinados a balazos a manos de desconocidos en un descampado cerca a la zona conocida como Muralla de Chuquitanta, ubicada en el distrito de San Martín de Porres. Este crimen ocurre en pleno estado de emergencia.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) encontraron alrededor de los cuerpos cerca de 15 casquillos de bala. Además, los fallecidos tenían amarradas las manos y uno de ellos en posición fetal.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Gritaron por sus vidas

Testigos narraron a los medios que escucharon gritos de auxilio y luego varios sonidos fuertes. Alertados, salieron de sus hogares y se toparon la macabra escena. Los hombres habrían sido llevados en una mototaxi que se alejó con rumbo desconocido.

La falta de seguridad en esta parte de Lima Metropolitana es del día a día. Hace apenas dos días, el 3 de noviembre se encontró el cadáver de un hombre con signos de tortura a pocos metros de la muralla.

El 8 de octubre, tres jóvenes —dos hermanos de 15 años y otro de 18— fueron acribillados con más de 20 disparos en un descampado sin alumbrado público en esa misma área. Estos hechos han generado alarma en los vecinos y pedidos de mayor intervención policial.