Un ataque a plena luz del día sembró el terror en San Martín de Porres. Un hombre fue asesinado y una mujer resultó herida tras un violento atentado dentro del restaurante “El Rinconcito Colombiano”, ubicado en la cuadra 30 de la avenida Universitaria, en el límite con Los Olivos.

De acuerdo con la Policía Nacional, las víctimas serían de nacionalidad extranjera y se encontraban almorzando en familia cuando fueron sorprendidas por sicarios. Testigos señalaron que, en cuestión de segundos, cuatro delincuentes a bordo de dos motocicletas llegaron hasta el local. Uno de ellos ingresó con casco y mochila de delivery, lo que le permitió pasar inadvertido antes de abrir fuego.

Delincuentes ingresaron con casco y mochila de delivery para no levantar sospechas. (Foto: Captura/América Noticias)

Dentro y fuera del establecimiento se contabilizaron más de treinta casquillos de bala. El hombre murió en el lugar, mientras que la mujer, aparentemente su hermana, fue trasladada de emergencia al hospital Cayetano Heredia con impactos de bala.

Vecinos y comensales relataron que la balacera desató escenas de pánico. “Todo fue muy rápido y atemorizante, la gente corría y se escondía en los negocios cercanos”, contó una vecina en diálogo con América Noticias.

Policía analiza videos de seguridad de la zona y no descarta un ataque dirigido. (Foto: Captura/América Noticias)

Los atacantes escaparon en motocicletas, circulando en sentido contrario al tránsito por la vía auxiliar de la avenida Universitaria. Por ahora, la policía no ha confirmado la identidad de las víctimas ni el móvil del crimen, aunque la principal hipótesis apunta a un ataque directo y planificado.

El caso quedó en manos del Depincri San Martín de Porres, cuyos agentes ya revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad para dar con los responsables.

