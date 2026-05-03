La delincuencia continúa en Lima y Callao. Esta vez, Jaime Sosa Rebolledo, de 54 años, dedicado al rubro textil, murió luego que delincuentes lo apuñalaron a sangre fría durante un presunto robo en el distrito de San Martín de Porres (SMP), en Lima.

Medios informaron que el hombre regresaba a su vivienda tras asistir a una reunión social. En segundos, cinco sujetos aparecieron en la intersección de la avenida Germán Aguirre y el jirón Carlos Egúsquiza y lo rodearon para atacarlo.

Para RPP, Carmen Sosa, hermana de la víctima, los sujetos lo atacaron con armas blancas en reiteradas ocasiones, provocándole la muerte en el lugar.

Además, ella afirmó que en el lugar hay cámaras de seguridad que habrían registrado el momento del ataque, por lo que pidió a las autoridades revisar las grabaciones para identificar a los responsables.

Al lugar del crimen llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), de la comisaría de Condevilla, y peritos de Criminalística para iniciar las investigaciones correspondientes.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Central de Lima, donde fue sometido a la autopsia de rigor.