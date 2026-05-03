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Al lugar del crimen llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), de la comisaría de Condevilla, y peritos de Criminalística. Fotos: César Grados/GEC
Al lugar del crimen llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), de la comisaría de Condevilla, y peritos de Criminalística. Fotos: César Grados/GEC
Por Redacción EC

La delincuencia continúa en Lima y Callao. Esta vez, Jaime Sosa Rebolledo, de 54 años, dedicado al rubro textil, murió luego que delincuentes lo apuñalaron a sangre fría durante un presunto robo en el distrito de San Martín de Porres (SMP), en Lima.

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