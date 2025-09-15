Una suboficial de la Policía Nacional fue atropellada por una miniván durante un operativo de tránsito en San Martín de Porres, en el límite con Los Olivos. El conductor de la unidad se dio a la fuga tras embestirla, dejando a la agente herida en plena vía.

La víctima fue identificada como Luisa Quispe Álvarez, suboficial de segunda de 30 años, quien se encontraba interviniendo a conductores en la avenida Próceres de Huandoy, cerca de la avenida Solidaridad. Testigos señalaron que la miniván cruzó una luz roja antes de impactar violentamente contra la policía, quien había detenido a un chofer con lunas polarizadas sin autorización.

Tras el hecho, serenos y efectivos policiales auxiliaron a la agente y la trasladaron al Hospital de la Policía, donde los médicos confirmaron que presentaba múltiples contusiones. La suboficial se encuentra estable y en proceso de recuperación.

Horas después, la unidad fue localizada en la vivienda de su propietaria. La mujer informó que su hijo conducía el vehículo y que, tras el atropello, se había estrellado y escapado sin dar explicaciones. El presunto responsable permanece no habido, mientras la miniván fue llevada a la comisaría de Pro como parte de las investigaciones.

Policía herida tras ser embestida por miniván en SMP. (Foto: Captura/América Noticias)

El caso ha generado indignación entre vecinos, quienes denunciaron la imprudencia constante de algunos choferes y exigieron mayores garantías de seguridad durante los operativos de tránsito.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.