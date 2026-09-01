El intervenido que sobrevivió a la balacera en San Martín de Porres tenía antecedentes, según la PNP. (TVPerú)
El intervenido que sobrevivió a la balacera en San Martín de Porres tenía antecedentes, según la PNP. (TVPerú)
Por Redacción EC

Una balacera en San Martín de Porres dejó como saldo un presunto delincuente fallecido, identificado como Ángel Daniel Romero, alias ‘Choco’, y dejó a un policía y a otro sospechoso heridos. Todo esto en una operación policial contra sujetos sospechosos de ser parte de una banda de extorsionadores de Lima Norte.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.