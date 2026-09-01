Una balacera en San Martín de Porres dejó como saldo un presunto delincuente fallecido, identificado como Ángel Daniel Romero, alias ‘Choco’, y dejó a un policía y a otro sospechoso heridos. Todo esto en una operación policial contra sujetos sospechosos de ser parte de una banda de extorsionadores de Lima Norte.

El hecho ocurrió cuando los agentes de la Brigada Especial contra el Crimen (Brecc) intervinieron a dos sujetos que abrieron fuego en las inmediaciones del parque Mayorazgo, cruce de las calles Las Dalias con Virgen del Rosario.

Los agentes de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte divisaron a los sujetos a bordo de una mototaxi. El personal policial ordenó detener la marcha, pero los ocupantes del vehículo menor respondieron con fuego.

Durante el tiroteo, el policía Erick Dávila Chanca sufrió una herida en el rostro por el impacto de una esquirla. Otro presunto delincuente Gian Marco Quiroz Vásquez también resultó herido y quedó bajo custodia en calidad de detenido.

Los efectivos trasladaron de inmediato al agente lesionado hacia un centro de salud local, donde los médicos indicaron que se encuentra fuera de peligro. Asimismo, los peritos incautaron dos armas de fuego y municiones en la escena del enfrentamiento.

El jefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, coronel Juan Escobar, coordinó las acciones inmediatas de investigación. La policía nacional estableció un riguroso perímetro de seguridad para que la fiscalía inicie las pericias correspondientes de ley.

Antecedentes de los intervenidos en San Martín de Porres

La policía identificó a Gian Marco Quiroz Vásquez, alias ‘Carelo’, como el presunto cabecilla de una organización delictiva. Este sujeto registra un amplio historial delictivo y afronta acusaciones por dirigir cobros de cupos ilícitos contra las empresas de transporte Translima y la línea 73.

“Ellos han estado perpetrando actos de extorsión en esta zona de Lima Norte, empresas de transporte en la zona de Canta Callao, Comas, Los Olivos”, dijo el coronel PNP de Lima Norte a al prensa.

Por su parte, el fallecido Ángel Daniel Romero acumulaba múltiples antecedentes penales antes de este suceso. Las autoridades señalan que cumplía funciones de gatillero y pistolero dentro de la misma banda que operaba desde hace dos años en estos sectores.