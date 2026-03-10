Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Balean a chofer de Translicsa en plena ruta y transportistas anuncian paro. (Foto: César Grados/@photo.gec)
Balean a chofer de Translicsa en plena ruta y transportistas anuncian paro. (Foto: César Grados/@photo.gec)
Por Redacción EC

Un conductor de la empresa de transporte público Translicsa fue atacado a balazos por presuntos sicarios mientras se encontraba al volante de su unidad en el distrito de San Martín de Porres. El trabajador resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia al Hospital Cayetano Heredia, donde permanece en estado crítico.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.