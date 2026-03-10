Un conductor de la empresa de transporte público Translicsa fue atacado a balazos por presuntos sicarios mientras se encontraba al volante de su unidad en el distrito de San Martín de Porres. El trabajador resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia al Hospital Cayetano Heredia, donde permanece en estado crítico.

Según informaron fuentes policiales, el atentado ocurrió cuando el chofer realizaba su recorrido habitual por la zona norte de Lima.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los atacantes se desplazaban en una motocicleta desde la cual efectuaron al menos cuatro disparos contra el conductor.

Sicarios atacan a balazos a chofer de bus en San Martín de Porres. (Foto: César Grados/@photo.gec)

Dos proyectiles impactaron en su brazo izquierdo, mientras que un tercer disparo alcanzó la zona del cuello, dejándolo en una situación de extrema vulnerabilidad.

La Policía precisó que el ataque se produjo en el cruce de las avenidas Sol de Naranjal y Pacasmayo, en San Martín de Porres.

Tras el atentado, el conductor fue auxiliado por personas que se encontraban en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital Cayetano Heredia, donde los médicos continúan realizando esfuerzos para estabilizar su estado de salud.

El caso ha generado mayor preocupación luego de que el grupo de presuntos extorsionadores difundiera un video del ataque a través de un chat de WhatsApp utilizado por transportistas del sector.

En las imágenes, según trascendió, se aprecia el momento en que se realizan los disparos contra el trabajador, aparentemente con el objetivo de intimidar a otros conductores.

Conductor de transporte público queda grave tras ataque armado en SMP. (Foto: César Grados/@photo.gec)

Testigos y colegas de la víctima señalaron, bajo reserva, que la empresa Translicsa viene siendo víctima de constantes amenazas desde el año pasado.

Indicaron además que, pese a que algunos transportistas habrían estado pagando cupos a bandas delictivas, los ataques contra unidades de transporte en San Martín de Porres no han cesado.

La División de Investigación Criminal (Depincri) del sector inició las investigaciones correspondientes y analiza el material audiovisual difundido, así como los testimonios recogidos en el lugar del atentado.

Las autoridades buscan identificar a los sujetos que huyeron en la motocicleta tras realizar los disparos en plena vía pública.

Ante lo ocurrido, los trabajadores de la empresa Translicsa anunciaron la suspensión de sus labores durante los próximos días por temor a nuevos ataques.

La empresa cubre una ruta que conecta los distritos de San Martín de Porres y La Victoria, por lo que la paralización afectará a numerosos usuarios del transporte público.

Este atentado no sería un hecho aislado. Según reportes del sector, en abril, agosto y diciembre del año pasado ya se habían registrado ataques contra unidades de la misma empresa.

