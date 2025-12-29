Un nuevo asesinato se reportó en el descampado ubicado en la zona de la Muralla de Chuquitanta, San Martín de Porres, la noche del domingo 28 de diciembre, cuando agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) encontraron el cuerpo baleado de un hombre.

El fallecido de 35 años habría llegado acompañado de tres personas más a bordo de un auto. Luego de estacionarse en el descampado, los delincuentes dispararon contra el hombre y huyeron rápidamente de la escena del crimen.

En el lugar los agentes del orden encontraron siete casquillos de bala. Además, constataron que el cuerpo presentaba dos heridas de bala en la cabeza y tres impactos adicionales localizados en la zona del pecho.

Asimismo, la autoridades reportaron heridas por proyectil de arma de fuego en los brazos y piernas del fallecido.

Vecinos escucharon disparos del crimen

Las personas que viven en los alrededores indicaron que al escuchar los disparos llamaron al Serenazgo de San Martín de Porres. Indicaron que vieron cuando los sujetos huyeron.

En tanto, la PNP sostuvo que el hombre asesinado no ha sido identificado ya que no contaba con su DNI entre sus pertenencias. Los especialistas de la Depincri del sector ya se encuentran a cargo de las investigaciones para esclarecer los motivos de este violento homicidio.

Asesinato número 7 en Chuquitanta

En abril se reportó la primera víctima: Patrick Zapata Coletti, vinculado al atentado contra Gerald Oropeza López. En junio, Javier Florencio Egas Mallma (47), agricultor, fue asesinado por delincuentes que le robaron los 60 mil soles que llevaba.

Un mes después, un ciudadano extranjero de 25 años murió tras recibir disparos en la espalda, el rostro y la pierna. El 8 de octubre, dos menores de 16 años y un joven de 18 fueron ultimados a balazos en plena avenida Prolongación Naranjal.

El 3 de noviembre, un hombre fue encontrado sin vida entre un montículo de residuos sólidos, en la parte baja de la huaca.