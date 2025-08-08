Un nuevo ataque a manos de extorsionadores a un bus de transporte perteneciente a la empresa ‘El Tigrillo’ dejó como saldo un cobrador muerto. El crimen ocurrió en plena avenida Zarumilla, en el distrito de San Martín de Porres.

Fueron dos sujetos a bordo de una motocicleta lineal que cercaron al vehículo y lo atacaron a balazos destrozando parte de la luna del chofer. Los disparos cayeron en Gilbert Carhuahuilca, quien fue llevado de emergencias al hospital Cayetano Heredia, pero debido a la gravedad de las heridas falleció.

Una de las pasajeras pudo grabar el momento del atentado. A su lado, se escucha otra mujer que sostenía a un niño, intentando tranquilizarlo en medio de los gritos desesperados del resto de personas, quien pedía auxilio para llevar a Carhuahuilca a un centro de salud.

Según Buenos Días Perú, ‘El Tigrillo’ ya venía pagando la suma mensual de 15 mil soles, sin embargo, esta habría subido a 50 mil. También, una segunda hipótesis del ataque es que sería otra empresa que quiere cobrarle cupos.

El resto de choferes pertenecientes a esta empresa decidieron no salir a trabajar hoy, viernes 8 de agosto, en señal de protesta y porque tienen temor de sufrir un nuevo ataque.

Ataque en mayo

El 11 de mayo pasado, esta misma empresa sufrió un atentado cuando otro bus que estaba a punto de ingresar a su cochera en la zona de Jicamarca, distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), recibió una ráfaga de balas.

Luego del ataque armado, los extorsionadores arrojaron un sobre manila y al interior, una nota amenazadora en la que exigían a los transportistas “alinearse”; es decir, tienen que pagar un cupo para trabajar sin ser agredidos.

A la fecha ya son 33 choferes muertos a manos de delincuentes en lo que va del 2025.