La delincuencia en pleno estado de emergencia no conoce límites. En esta ocasión, en el jirón Huancayo en el distrito de San Martín de Porres (SMP), delincuentes vestidos de policías asaltaron a un hombre que se trasladaba en una camioneta.

Imágenes de las cámaras de seguridad captaron el preciso momento cuando, los vecinos de la zona y la víctima, visiblemente sorprendidos, pensaron de que se trataba de un operativo por la Policía Nacional del Perú (PNP).

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

¿Cómo efectuaron el robo?

Los delincuentes que estaban fuertemente armados (fusiles) cercaron al hombre con cinco camionetas. Ellos realizaron disparos al aire mientras forzaban al conductor a permanecer en el suelo bajo amenaza constante.

La unidad afectada pertenece al grupo empresarial A&R Golden S.A.C. y terminó con la luna posterior destrozada producto del ataque.

En cuestión de segundos, el afectado les entregó todas sus pertenencias de valor, mientras los otros escapaban con dirección a la concurrida avenida Perú.

América Noticias indicó que el abogado de la parte agraviada, identificado como el Dr. Gómez, negó que el vehículo transportara lingotes de oro o un cargamento de alto valor en ese momento.

La defensa señaló que los delincuentes únicamente sustrajeron laptops y teléfonos celulares del chofer del vehículo.

Las personas que viven en los alrededores exigieron a las autoridades y la PNP a realizar más operativos, ya que SMP está muy afectado por la inseguridad.

La unidad de Robos de la Dirincri será ahora la encargada de identificar y dar con el paradero de los integrantes de esta organización criminal.

Más sobre el estado de emergencia

El pasado 19 de diciembre, el Gobierno prorrogó por 30 días calendario, a partir del 21 de diciembre del 2025, el estado de emergencia declarado en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.