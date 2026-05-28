Resumen

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El hombre fue llevado a la comisaría del sector. Foto: América Noticias
El hombre fue llevado a la comisaría del sector. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

Un comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP) identificado como Manuel Antonio Canales fue intervenido a la altura del Parque del Trabajo, cerca a la vía del Metropolitano, en el distrito de San Martín de Porres luego que le faltara el respeto de forma verbal a un policía de tránsito.

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