Un golpe a la delincuencia ocurrió previo a la Nochebuena en San Martín de Porres, cuando agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a dos jóvenes de nacionalidad venezolana implicados en la organización criminal D.E.S.A.’ que extorsionan a empresas de transporte y negocios en esta parte de Lima.

Se trata de un hombre y una mujer, quienes tenían en su posesión un revólver, municiones, celulares, chips y dos motos lineales.

Esta intervención, ejecutada por la División de Investigación de Extorsiones, se realizó en el marco del plan Navidad Segura 2025.

El general PNP Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, señaló a RPP que los extranjeros capturados tendrían vínculos con amenazas dirigidas a empresas de transporte público —entre ellas San Germán y La Estrellita— y a propietarios de bodegas.

El alto mando policial precisó que la jefatura de la División de Investigación de Extorsiones, el 95 % de los detenidos en operativos ya cuenta con prisión preventiva, gracias al trabajo coordinado con el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Un informe de El Comercio revela que, según estadísticas de la propia PNP, procesadas por Juan Carbajal, entre enero y setiembre de 2025 se registraron 20.705 denuncias. En ese mismo tiempo, en 2024, hubo 16.075.

Además, las estadísticas del Sidpol permiten establecer que, en promedio, cada 19 minutos se presenta una nueva denuncia por extorsión a nivel nacional. Hasta el 6 de octubre se registraba un aproximado de 75 denuncias diarias por este delito en el país.

Cifras de extorsión en departamentos

En 19 departamentos se han registrado más denuncias por extorsión en lo que va del 2025 frente al mismo periodo del 2024. Se trata de Junín, Pasco, Moquegua, Huánuco, Lambayeque, Loreto, Lima provincias, Apurímac, Arequipa, Ica, Áncash, Callao, Ayacucho, Piura, Lima Metropolitana, Cusco, Puno, Madre de Dios y Tumbes.