El futbolista profesional David Alonso Díaz Colunga, de 34 años, fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) durante un operativo en una discoteca ubicada en la avenida Perú, distrito de San Martín de Porres (SMP) portando un arma de fuego sin los documentos requeridos para su uso.
América Noticias indicó que el arma es una pistola marca Glock, modelo 25. Tras ser verificada en el sistema de la PNP, se confirmó que el armamento fue robado durante un asalto en marzo de 2024, a un efectivo policial en la localidad de Barranca.
Futbolista con antecedentes
Información de la Policía, Alonso Díaz Colunga está involucrado en una serie de actos delincuenciales. Cuenta con antecedentes por el delito de arrebato de celular, hecho ocurrido en el año 2021 en el jirón Giribaldi, en el distrito de La Victoria.
