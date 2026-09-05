La balacera dejó dos mujeres dedicadas a vender anticuchos, hermanas y de tercera edad, fallecidas en San Martín de Porres. (Foto: César Grados / @photo.gec)
La balacera dejó dos mujeres dedicadas a vender anticuchos, hermanas y de tercera edad, fallecidas en San Martín de Porres. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

Unos sicarios asesinaron a balazos a dos hermanas de tercera edad en la puerta de su vivienda ubicada en San Martín de Porres. Este violento crimen ocurrió la noche del viernes, mientras las víctimas vendían anticuchos en la calle Piñonate.

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