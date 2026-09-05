Unos sicarios asesinaron a balazos a dos hermanas de tercera edad en la puerta de su vivienda ubicada en San Martín de Porres. Este violento crimen ocurrió la noche del viernes, mientras las víctimas vendían anticuchos en la calle Piñonate.

Dos motocicletas con hombres armados llegaron al puesto de comida rápida y dispararon ráfagas de proyectiles contra las personas que esperaban atención en el puesto de venta callejero instalado en las afueras de una vivienda. Las dos mujeres, identificadas como Irma y Miriam Serra Aguilar, intentaron protegerse al correr hacia el interior de su domicilio pero los disparos las alcanzaron de forma mortal.

La balacera dejó dos mujeres dedicadas a vender anticuchos, hermanas y de tercera edad, fallecidas en San Martín de Porres. (Foto: César Grados / @photo.gec)

La balacera dejó dos mujeres dedicadas a vender anticuchos, hermanas y de tercera edad, fallecidas en San Martín de Porres. (Foto: César Grados / @photo.gec)

res comensales masculinos que cenaban en el establecimiento también resultaron heridos de gravedad por los impactos de los proyectiles de fuego. Los testigos trasladaron de inmediato a las víctimas de la balacera hacia el servicio de emergencias del hospital Cayetano Heredia.

Los peritos de la Policía Nacional y los representantes del Ministerio Público recogieron numerosos casquillos de bala esparcidos en la vía pública. Los investigadores del departamento de investigación criminal examinan los videos de seguridad para identificar la ruta de escape de los homicidas.

Los habitantes de la zona de Piñonate en San Martín de Porres manifestaron indignación por el nulo resguardo de las fuerzas del orden ante la ola de violencia que azota el vecindario. La comunidad exige que el Ministerio del Interior destine patrullas fijas en las esquinas para evitar nuevos asaltos armados.

La balacera dejó dos mujeres dedicadas a vender anticuchos, hermanas y de tercera edad, fallecidas en San Martín de Porres. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Ataques de sicarios en San Martín de Porres

Los sicarios vienen perpetrando múltiples ataques en esta distrito a lo largo del año. El 5 de agosto del 2026, unos delincuentes asesinaron a balazos a Eugenio Benítez Tacanga, gerente de una empresa de transportes locales.

Del mismo modo, el 5 de julio del 2026, una mujer murió acribillada por sicarios tras descender de un automóvil con lunas polarizadas.