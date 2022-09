Dos delincuentes a bordo de una moto lineal atacaron a balazos la fachada de un local multiservicios, ubicado en San Martín de Porres. Una cámara de seguridad registró el preciso instante del ataque de dos disparos hacia el bazar ubicado en la cuadra 2 del jirón Pocitos. Los dueños del local comercial contaron que son amenazados desde hace una semana, informó el noticiero América Noticias.

“Estamos siendo víctimas de extorsión y habían mandado un mensaje diciendo: ‘te voy a mandar un regalito’”, contó María Hilario, la dueña del negocio con lágrimas en los ojos.

“El día viernes le dijeron a mi hijo que sabían todos sus movimientos y que saben dónde vive y amenazándolo a sus hermanos menores”, agregó la víctima de extorsión.

Malhechores realizaron disparos contra negocio

El noticiero indicó que los disparos contra el local ocurrieron cuando María salió a comprar almuerzo para sus hijos.

“Dijeron queremos tu colaboración. No me han dicho el monto, pero quieren que les depositemos. Pienso que en la calle me van a disparar o hacer algo. Necesito garantía para mí y mis hijos”, añadió la comerciante.

La víctima de extorsión dijo que ha sido víctima de robo en cinco ocasiones. La última vez fue el año pasado cuando dos ladrones se robaron mercadería valorizada en más S/100.000.