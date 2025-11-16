San Martín de Porres: balean 10 veces a bus de la línea San Germán.

Un bus de la empresa de transporte San Germán fue atacado de diez balazos la tarde de este domingo en San Martín de Porres, en un hecho que vuelve a encender las alarmas sobre la creciente inseguridad que golpea a Lima Norte.

Los impactos de bala quedaron registrados en la carrocería del vehículo, que se encontraba realizando su recorrido habitual con pasajeros a bordo.

Según los primeros reportes, el conductor, de 69 años, terminó herido tras la ráfaga de disparos y fue trasladado de emergencia a un hospital del sector. El atentado ocurrió a pocos metros de un centro educativo.

El presunto extorsionador grabó el ataque y publicó el video en redes sociales. En las imágenes se escuchan múltiples disparos contra la unidad.

Fuentes policiales señalan que este tipo de ataques estaría vinculado al cobro de cupos que mafias dedicadas a la extorsión distritos de Lima.