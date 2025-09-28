El cadáver de un hombre fue hallado esta mañana en plena vía pública de la avenida Izaguirre, en el distrito de San Martín de Porres. De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional, el cuerpo presentaba signos de haber sido apuñalado.

El hallazgo se produjo en una zona solitaria de la avenida, actualmente cerrada al tránsito por obras de asfaltado. Según testigos, fueron transeúntes y comerciantes que llegaban al mercado cercano quienes dieron la alerta al ver al hombre tendido en medio de materiales de construcción.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Hallan cadáver apuñalado en plena avenida Izaguirre. (Foto: GEC)

La PNP informó que la víctima habría estado involucrada en una gresca, durante la cual recibió múltiples cortes que le causaron la muerte. Aunque aún no ha sido identificada oficialmente, especialistas de criminalística realizan las diligencias para determinar su identidad y la secuencia exacta de los hechos.

Los primeros en llegar al lugar fueron los agentes de la comisaría de Sol de Oro, seguidos por peritos de criminalística, quienes recogieron evidencias de la escena. El cuerpo fue hallado en una zona oscura y de poca vigilancia, lo que ha generado preocupación entre los vecinos.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis. Se investiga si el crimen estuvo vinculado a un asalto o a un ajuste de cuentas. Para esclarecer el caso, la Policía revisará las cámaras de seguridad de la zona y convocará a posibles testigos.

Cuerpo sin identificar aparece con múltiples cortes en avenida Izaguirre. (Foto: GEC)

El hallazgo causó alarma entre los vecinos y comerciantes que a primeras horas de la mañana se dirigían al mercado. Muchos de ellos exigieron mayor presencia policial y mejores condiciones de seguridad, especialmente en calles desoladas durante la noche.

El tránsito en la avenida Izaguirre fue desviado por varias horas mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Este asesinato se suma a la lista de episodios violentos que reflejan la creciente preocupación ciudadana por la inseguridad en la capital.