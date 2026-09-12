El cuerpo de un hombre joven fue hallado envuelto en sábanas y amarrado a una carretilla utilizada en trabajos de construcción en la avenida Santiago Antúnez de Mayolo, en el distrito de San Martín de Porres (SMP). El cadáver fue abandonado a la altura de un paradero informal de una empresa de transporte público.

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Según información de la Policía Nacional del Perú (PNP), vecinos de la zona alertaron a la Comisaría PNP Sol de Oro sobre la presencia de un cadáver abandonado en plena vía pública. Tras recibir el aviso, efectivos policiales acudieron al lugar para verificar la denuncia.

Los agentes comunicaron el hallazgo al Ministerio Público, tras lo cual peritos de Criminalística llegaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes. Durante la inspección se corroboró que se trataba del cuerpo de un hombre joven.

Hasta el momento, la víctima no ha podido ser identificada. Las autoridades realizan las diligencias para determinar su identidad y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió su muerte.

La PNP informó que hace dos semanas fue dejado otro cadáver en el mismo lugar. Ante este antecedente, las autoridades no descartan que el nuevo caso pueda estar relacionado con la banda criminal responsable de ese asesinato.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.