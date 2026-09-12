Hallan cuerpo de un joven abandonado en plena vía pública en SMP. (Foto: Captura de YT / RPP)
Hallan cuerpo de un joven abandonado en plena vía pública en SMP. (Foto: Captura de YT / RPP)
Por Redacción EC

El cuerpo de un hombre joven fue hallado envuelto en sábanas y amarrado a una carretilla utilizada en trabajos de construcción en la avenida Santiago Antúnez de Mayolo, en el distrito de San Martín de Porres (SMP). El cadáver fue abandonado a la altura de un paradero informal de una empresa de transporte público.

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