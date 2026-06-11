Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El sujeto de 31 años fue asesinado a balazos en San Martín de Porres. (América TV)
El sujeto de 31 años fue asesinado a balazos en San Martín de Porres. (América TV)
Por Redacción EC

Gianpier Emilio Sánchez Villanueva, de 31 años, murió asesinado a tiros la noche del miércoles en San Martín de Porres, luego de ser interceptado y agredido por un grupo de siete sujetos en el sector conocido como Valdiviezo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.