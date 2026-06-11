Gianpier Emilio Sánchez Villanueva, de 31 años, murió asesinado a tiros la noche del miércoles en San Martín de Porres, luego de ser interceptado y agredido por un grupo de siete sujetos en el sector conocido como Valdiviezo.

El ataque sucedió cerca de las diez y media de la noche mientras Sánchez caminaba por la calle John F. Kennedy. Según testigos, los agresores golpearon físicamente a su objetivo antes de disparar unas tres veces durante el altercado.

Sánchez Villanueva permaneció malherido y acompañado por una mujer que caminaba con el antes del ataque. Personal de serenazgo brindó primeros auxilios y con apoyo de la policía lo trasladaron de emergencia hacia el hospital Cayetano Heredia, donde poco después perdió la vida.

Los investigadores policiales señalaron que el móvil responde a una disputa por la hegemonía de la zona de Valdiviezo. Diversos muros de la calle John F. Kennedy poseen pintas que demuestran la filiación de grupos hacia distintas escuadras. Vecinos de la jurisdicción manifestaron que el fallecido no residía en el barrio.

Agentes de la comisaría Condevilla y de la Depincri resguardaron el perímetro para el levantamiento de casquillos. La policía analiza los registros de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores.