Un hombre fue asesinado a pedradas por su acompañante mientras ambos consumían drogas en los exteriores del mercado Las Mercedes, en la cuadra 13 de la avenida Perú, distrito de San Martín de Porres.

Los testigos relatan que la víctima inició una discusión con el agresor en plena vía pública, la cual se tornó violenta. En medio del enfrentamiento, el atacante tomó una piedra y la lanzó repetidas veces contra su acompañante, quien cayó al suelo y murió en el acto. El homicida huyó inmediatamente del lugar.

Este crimen ocurrió en el jirón Río Bamba, una zona señalada por moradores como oscura e insegura. Algunos testigos, que participaban en un velorio cercano, dieron aviso a la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Es la primera vez que vemos algo así, pero aquí siempre se juntan personas a consumir drogas y alcohol de noche”, relató una vecina a Exitosa Noticias. La comunidad exigió mayor presencia policial y patrullaje preventivo, pues temen que hechos similares se repitan.

Hombre fue asesinado en los exteriores del mercado Las Mercedes. Foto: GEC

Investigación en curso

La PNP acordonó la zona en espera de los peritos de criminalística y del Ministerio Público.

Las autoridades revisarán las cámaras de seguridad cercanas para identificar al responsable y esclarecer los motivos de la agresión. Aunque no se descarta que el consumo de drogas fuera el principal detonante.

Este hecho se suma a la creciente lista de crímenes violentos en Lima Norte, que mantiene en alarma a los vecinos de San Martín de Porres y pone en debate la urgencia de medidas efectivas de seguridad ciudadana.