Vecinos reportaron el crimen a la PNP, pues fueron testigos del hecho mientras participaban en un velorio. Foto: GEC
Redacción EC
Redacción EC

Un hombre fue asesinado a pedradas por su acompañante mientras ambos consumían drogas en los exteriores del mercado Las Mercedes, en la cuadra 13 de la avenida Perú, distrito de .

Los testigos relatan que la víctima inició una discusión con el agresor en plena vía pública, la cual se tornó violenta. En medio del enfrentamiento, el atacante tomó una piedra y la lanzó repetidas veces contra su acompañante, quien cayó al suelo y murió en el acto. El homicida huyó inmediatamente del lugar.

Carlos Salas Abusada
Este crimen ocurrió en el jirón Río Bamba, una zona señalada por moradores como oscura e insegura. Algunos testigos, que participaban en un velorio cercano, dieron aviso a la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Es la primera vez que vemos algo así, pero aquí siempre se juntan personas a consumir drogas y alcohol de noche”, relató una vecina a Exitosa Noticias. La comunidad exigió mayor presencia policial y patrullaje preventivo, pues temen que hechos similares se repitan.

Hombre fue asesinado en los exteriores del mercado Las Mercedes. Foto: GEC

Investigación en curso

La PNP acordonó la zona en espera de los peritos de criminalística y del Ministerio Público.

Las autoridades revisarán las cámaras de seguridad cercanas para identificar al responsable y esclarecer los motivos de la agresión. Aunque no se descarta que el consumo de drogas fuera el principal detonante.

Este hecho se suma a la creciente lista de crímenes violentos en Lima Norte, que mantiene en alarma a los vecinos de San Martín de Porres y pone en debate la urgencia de medidas efectivas de seguridad ciudadana.

