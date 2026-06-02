Resumen

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Cámaras captan últimos minutos de hombre que falleció en plena vía pública en SMP. (Foto: Captura/América Noticias)
Cámaras captan últimos minutos de hombre que falleció en plena vía pública en SMP. (Foto: Captura/América Noticias)
Por Redacción EC

Un hombre de identidad aún desconocida fue hallado sin vida en la vía pública del distrito de San Martín de Porres, luego de descender de una camioneta que abandonó el lugar momentos antes del deceso. El hecho ocurrió en las inmediaciones del parque Las Magnolias, ubicado en la calle Las Acacias, y es investigado por la Policía Nacional.

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