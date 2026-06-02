Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Un hombre de identidad aún desconocida fue hallado sin vida en la vía pública del distrito de San Martín de Porres, luego de descender de una camioneta que abandonó el lugar momentos antes del deceso. El hecho ocurrió en las inmediaciones del parque Las Magnolias, ubicado en la calle Las Acacias, y es investigado por la Policía Nacional.
Un hombre de identidad aún desconocida fue hallado sin vida en la vía pública del distrito de San Martín de Porres, luego de descender de una camioneta que abandonó el lugar momentos antes del deceso. El hecho ocurrió en las inmediaciones del parque Las Magnolias, ubicado en la calle Las Acacias, y es investigado por la Policía Nacional.
LEE: La historia del panel publicitario de 18 metros instalado durante la madrugada a pocos metros de la Av. Salaverry en Lince
De acuerdo con información policial, cámaras de seguridad de la zona registraron la secuencia previa a la muerte del ciudadano. Las imágenes muestran que la puerta posterior de una camioneta se abrió y el conductor descendió brevemente para dirigirse a la parte trasera del vehículo. Instantes después, el pasajero bajó de la unidad, mientras el chofer cerró la puerta, regresó al volante y se retiró de la zona.
Según las primeras investigaciones, el hombre evidenciaba signos de inestabilidad física y aparentaba encontrarse mareado. Tras quedar solo en la calle, avanzó algunos metros con dificultad hasta perder el equilibrio y caer violentamente sobre el pavimento.
La víctima falleció pocos minutos después de la caída, según indicaron fuentes policiales. Fueron vecinos de la zona quienes alertaron sobre lo ocurrido, lo que motivó la llegada de agentes de la comisaría de Sol de Oro.
Los efectivos policiales acordonaron el área para iniciar las diligencias correspondientes y coordinaron el traslado del cuerpo a la Morgue Central de Lima. Allí se realizarán los procedimientos forenses necesarios para determinar la identidad de la víctima y establecer la causa exacta de su muerte.
La Policía informó que los exámenes médico-legales serán determinantes para esclarecer si el fallecimiento se produjo como consecuencia de una condición médica previa, la caída o algún otro factor.
Asimismo, los investigadores recopilaron imágenes de cámaras de videovigilancia instaladas en viviendas cercanas al parque Las Magnolias con el objetivo de reconstruir los hechos y obtener mayores detalles sobre el recorrido de la camioneta.
MÁS: Prisión efectiva de 4 años y 6 meses para mujer que atropelló y mató a vigilante en Trujillo
El caso quedó a cargo de agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Depincri) de Los Olivos, quienes han iniciado la búsqueda del conductor del vehículo para recoger su testimonio y esclarecer las circunstancias en que el ciudadano fue trasladado hasta la calle Las Acacias.
Tras lo ocurrido, vecinos del sector solicitaron una mayor presencia policial y el incremento de los patrullajes preventivos en los alrededores del parque Las Magnolias, al considerar que la zona requiere mayor vigilancia ante los incidentes registrados en los últimos meses.
VIDEO RECOMENDADO
- EsSalud acorta tiempo de diagnóstico de la TBC: de 45 días a solo dos horas
- Canciller Pareja: Llegada del papa León XIV al Perú será probablemente en noviembre
- Elecciones 2026: JNE informa que material electoral llegó a casi todas las ODPE y solo quedan pendientes Abancay y Grau
- Un Fenómeno El Niño de gran intensidad se acerca: ¿Cuándo llegaría el ‘Súper Niño’, los sectores afectados y los escenarios posibles de desastre?
- Migraciones: largas colas desde la madrugada para tramitar pasaporte sin cita
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.