Un hombre de identidad aún desconocida fue hallado sin vida en la vía pública del distrito de San Martín de Porres, luego de descender de una camioneta que abandonó el lugar momentos antes del deceso. El hecho ocurrió en las inmediaciones del parque Las Magnolias, ubicado en la calle Las Acacias, y es investigado por la Policía Nacional.

De acuerdo con información policial, cámaras de seguridad de la zona registraron la secuencia previa a la muerte del ciudadano. Las imágenes muestran que la puerta posterior de una camioneta se abrió y el conductor descendió brevemente para dirigirse a la parte trasera del vehículo. Instantes después, el pasajero bajó de la unidad, mientras el chofer cerró la puerta, regresó al volante y se retiró de la zona.

Según las primeras investigaciones, el hombre evidenciaba signos de inestabilidad física y aparentaba encontrarse mareado. Tras quedar solo en la calle, avanzó algunos metros con dificultad hasta perder el equilibrio y caer violentamente sobre el pavimento.

Investigan muerte de ciudadano abandonado por conductor en parque de San Martín de Porres. (Foto: Captura/América Noticias)

La víctima falleció pocos minutos después de la caída, según indicaron fuentes policiales. Fueron vecinos de la zona quienes alertaron sobre lo ocurrido, lo que motivó la llegada de agentes de la comisaría de Sol de Oro.

Los efectivos policiales acordonaron el área para iniciar las diligencias correspondientes y coordinaron el traslado del cuerpo a la Morgue Central de Lima. Allí se realizarán los procedimientos forenses necesarios para determinar la identidad de la víctima y establecer la causa exacta de su muerte.

La Policía informó que los exámenes médico-legales serán determinantes para esclarecer si el fallecimiento se produjo como consecuencia de una condición médica previa, la caída o algún otro factor.

Depincri de Los Olivos asume investigación por muerte de hombre hallado junto al parque Las Magnolias. (Foto: Captura/América Noticias)

Asimismo, los investigadores recopilaron imágenes de cámaras de videovigilancia instaladas en viviendas cercanas al parque Las Magnolias con el objetivo de reconstruir los hechos y obtener mayores detalles sobre el recorrido de la camioneta.

El caso quedó a cargo de agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Depincri) de Los Olivos, quienes han iniciado la búsqueda del conductor del vehículo para recoger su testimonio y esclarecer las circunstancias en que el ciudadano fue trasladado hasta la calle Las Acacias.

Tras lo ocurrido, vecinos del sector solicitaron una mayor presencia policial y el incremento de los patrullajes preventivos en los alrededores del parque Las Magnolias, al considerar que la zona requiere mayor vigilancia ante los incidentes registrados en los últimos meses.