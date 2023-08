Un ciudadano venezolano acuchilló a una adolescente de 17 años que se resistió al robo de su teléfono celular. El malhechor terminó siendo golpeado y desvestido por los testigos del hecho ocurrido cerca al paradero ubicado metros del puente peatonal Celima-Trébol, en la Panamericana Norte (San Martín de Porres).

Según las primeras investigaciones, la menor recibió dos puñaladas en la pierna y con ayuda de algunos transeúntes fue trasladada al Hospital Cayetano Heredia. Mientras tanto, otro grupo de personas redujeron a Maikel José Ugas Olivero para desnudarlo y golpearlo.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes lograron rescatar al sujeto y llevarlo a la comisaría de la zona, donde terminó confesando su fechoría.

“La chica no me quería soltar y para que me pudiera soltar le tuve que dar con el cuchillo en la pierna. Lo que quería era robarle el teléfono”, dijo el detenido ante la PNP. Asimismo, reveló haber ingresado al Perú de forma irregular hace 15 días.