Willy De la Cruz Tapia, quien fue asesinado por un falso chofer y cobrador al resistirse al robo, portaba aquella noche del pasado 31 de mayo la cantidad de más de S/2.000. Tras provocar el deceso, ambos sujetos arrojaron el cuerpo del hombre fallecido de 25 años a la vía pública de San Martín de Porres.

Lorena Cárdenas, esposa de la víctima, dijo en diálogo con Latina que Willy portaba esa cifra de dinero dinero porque sería destinado a una operación de su pequeña hija de un año, quien fue diagnosticada con displasia broncopulmonar y es atendida en el hospital Rebagliati. La intervención estaba programada para el pasado 1 de junio.

“Mi hijita tiene displasia broncopulmonar. Ella está siendo atendida en el hospital Rebagliati. Mi hijita tenía que hacer exámenes con el neumólogo y cardiólogo. Él estaba juntando tanta plata de lo que estaba trabajando y como el 1 [de junio] tenía ella una operación entonces me dijo: ‘Lore, le voy a llevar la plata’, que eran dos mil soles. No son 100 soles como dicen ellos [asesinos]”, señaló.

“Son más de dos mil soles porque íbamos a comprar un oxígeno pediátrico para mi hija e íbamos a pagar gastos del colegio de mis hijos. Son tres pequeños. Él estaba muy preocupado, me dijo ‘yo te voy a dar el alcance’ [al hospital]”, agregó Lorena.

LEE MÁS | La Victoria: extrabajador apuñaló a comerciante y la encerró dentro de tienda

La pareja del pasajero asesinado informó que según la investigación policial, los asesinos José Luis Ortega y Gianpierre Palacios alquilaban la unidad de transporte público en el horario nocturno para cometer actos delictivos en agravio de pasajeros.

“Siempre hemos tomado este carro, siempre, pero según lo que dicen ellos allá en la comisaría es que la coaster ha sido alquilada por unos terceros que son delincuentes que hacían eso a esas horas. Eran más de dos mil soles”, mencionó.

Cárdenas pidió que los autores del asesinato de su esposo sean sancionados con todo el peso de la ley. “Yo pido justicia para mi esposo. No merecía que lo maten así. Lo secuestraron, le robaron, lo asesinaron brutalmente por el cobrador y el chofer que no tenía brevete. Pido justicia para mi esposo porque me ha dejado con tres niños”, acotó.

El caso

América Noticias informó que el joven pasajero Willy De la Cruz Tapia abordó la unidad de transporte público, aproximadamente, a las diez de la noche del pasado 31 de mayo en la Av. Alfonso Ugarte, cerca a los alrededores de la Plaza Bolognesi.

Sin embargo, al llegar al distrito de San Martín de Porres, la coaster desvió su camino. Fue entonces que el falso conductor y cobrador abordaron al joven De la Cruz Tapia.

Tras provocar la muerte del pasajero, las cámaras de seguridad de la Municipalidad de San Martín de Porres grabaron el momento en que los delincuentes arrojan el cuerpo del pasajero a la vía pública.

Durante su testimonio, ante los agentes del Departamento de Investigación Criminal de San Martín de Porres, el involucrado José Luis Ortega, quien conducía la coaster, narró lo ocurrido y cómo con el otro sujeto Gianpierre Palacios, quien hacía de cobrador, se repartieron el dinero tras el deceso de la víctima.

“Yo vi que tenía S/ 100 [el cómplice], pero de los S/ 100 solo me dio S/ 40. Solo me dio S/ 40 y él se llevó todo”, dijo el implicado Ortega Escandón a la Policía Nacional.

José Luis Ortega aseguró a las autoridades que Gianpierre Palacios Pinedo, fue quien ahorcó al pasajero por resistirse al robo.