Los crímenes continúan en aumento, siendo apenas la primera semana de 2026. Foto: Buenos Días Perú
Redacción EC
Redacción EC

Los ataques a manos de sicarios no paran. En el distrito de un sujeto fue atacado de al menos diez balazos por desconocidos cuando estaba en la cevichería “Cuatro Esquinas”, ubicada en la manzana D, lote 1 de la urbanización El Manantial en la jurisdicción de Sol de Oro.

La víctima, quien estaba en compañía de su pareja y un amigo en una mesa afuera del local, fue sorprendida por un sujeto que bajó de un vehículo y le disparó a quemarropa para luego huir con rumbo desconocido.

Carlos Salas Abusada
Testigos, vecinos y personal de Serenazgo auxiliaron al herido y lo trasladaron a una clínica local, donde tiene pronóstico reservado.

Estado de emergencia: Cinco de los 10 meses con más homicidios en los últimos cuatro años


Las autoridades informaron que el hecho es investigado como presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud.

Cabe destacar que, solo en el primer fin de semana de enero de 2026, Lima y Callao registraron más de diez homicidios con rasgos de sicariato, pese a los estados de emergencia vigentes.

En el 2025 se registraron, hasta el 31 de diciembre, unos , lo que representa un 7% más en comparación con el 2024.

