La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a Jhon Steve Bravo Ore, ‘Reguetón’, acusado de disparar y herir un adulto y dos niños, que jugaban afuera de su vivienda, ubicada en la urbanización Antares, distrito de San Martín de Porres (SMP).

El General Francisco Vargas, jefe regional policial Lima Centro, indicó que el delincuente intentó huir por los techos de los inmuebles colindantes, sin embargo, tras una persecución, se le detuvo e incautó una subametralladora mini Uzi, municiones, marihuana y 1400 dólares en efectivo.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Además, el alto mando policial precisó que el hombre cuenta con antecedentes por robo agravado.

América Noticias informó que tanto los dos menores de edad y el hombre de 37 años que recibió un impacto de bala a la altura del estómago, fueron trasladadOs a los hospitales San José y Cayetano Heredia, donde son atendidos por personal médico y son constantemente monitoreados.

La policía investiga si el ataque está relacionado con actividades de extorsión en la zona de San Martín de Porres.

¿Qué dijo Jhon Steve Bravo Ore?

Jhon Steve Bravo Ore negó ser el autor de los disparos y, por el contrario, culpó a los agentes del Grupo Terna por lo sucedido, al presuntamente haber realizado una mala intervención en la zona. “Los ternas se han acercado y han disparado, les ha caído a los niños”, declaró el sujeto ante las preguntas de los medios de comunicación.