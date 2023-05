Sujetos desconocidos dispararon, hasta en seis ocasiones, la casa de una mujer mototaxista. El hecho ocurrió en la vivienda ubicada en el jirón Paruro, en San Martín de Porres.

La inquilina del inmueble se mostró sorprendida y aseguró que no sabe el motivo de lo sucedido, pues no tenía problemas con nadie y no le ha llegado ninguna amenaza. Además, indicó que fue el dueño de la casa quien le dio el aviso.

“No me ha llegado ninguna amenaza. Estoy sorprendida por lo que ha pasado porque no tengo problemas con nadie. [¿Cómo se entera de este acontecimiento?] El dueño de la casa me llama diciéndome que han baleado la casa, que por favor me acerque. Yo soy mototaxista, dejé la carrera y con las mismas me vine”, dijo la víctima ante las cámaras de América Noticias.

VIDEO RECOMENDADO

De acuerdo a la mujer, durante el ataque sus menores hijos se encontraban dentro de la vivienda, pero salieron ilesos pese a la ferocidad del ataque. Los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) sigune las investigaciones y no descartan que se trate de una confusión por parte de los criminales.