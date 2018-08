El miércoles 22 de agosto desapareció Lucero Saraí Dobladillo Gutiérrez (17). El padre de la menor, dijo a El Comercio que su hija no llegó a su colegio ubicado en la urbanización Los Alisos, a la altura del paradero ocho en la Av. Santa Rosa, en Los Olivos.



Al momento de la desaparición, Lucero vestía un buzo escolar de color azul marino con rayas blancas. Ella tiene el cabello negro y largo, la cara redonda y los ojos marrones. Es de contextura delgada y mide 1.60 metros.

César Dobladillo señaló que de acuerdo con las investigaciones hechas por la familia, la menor habría escapado con un joven de 23 años de nacionalidad venezolana. Para la familia, esta versión toma fuerza ya que ambos se encuentran como no habidos, tienen los celulares apagados y las redes sociales desactivadas.

“Nosotros hemos preguntado a sus amigos y a todos los que frecuentaban a mi hija. Nos dijeron que este joven se iba a ir a trabajar a San Juan de Lurigancho. Hasta ahora no hemos recibido ninguna información sobre el paradero de mi hija”, dijo.

Según el padre de la joven, en un primer momento los agentes lo ayudaron a recorrer algunos lugares frecuentados por la menor, pero luego el trato fue ineficiente. “Luego de hacer un recorrido con un patrullero, me dijeron que eso era todo. Cuando fui a averiguar, me di con la sorpresa de que no se había puesto la denuncia y que no se había emitido ninguna Nota de Alerta”, enfatizó.

El documento emitido por la Policía Nacional corresponde al viernes 24 de agosto, dos días después de la desaparición de la menor. La familia espera que esta demora no signifique un retraso en las investigaciones sobre el paradero de Lucero.

Si alguna persona tiene información sobre el paradero de la joven de 17 años, se puede comunicar al número 977 176 856, celular del padre de Lucero, o al teléfono 431 8140, de la Policía Nacional.



